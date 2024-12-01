Георгий Джикия: Ориньо — очень хороший защитник

Защитник российского футбольного клуба «Химки» Георгий Джикия прокомментировал слова своего одноклубника Ориньо о том, что тот является лучшим левым защитником лиги.

«Ориньо сказал, что он является лучшим левым защитником в РПЛ? В чемпионате есть очень хорошие футболисты на этой позиции. Что касается именно Ориньо, то это очень хороший защитник. Мне пока довелось вместе с ним сыграть мало игр, но могу сказать, что с Ориньо комфортно играть. Кто лучший? Посмотрим в конце сезона, когда будут объявлять символические сборные», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Ориньо провёл 13 матчей. Результативными действиями футболист не отметился.