Московское «Динамо» приземлилось в Махачкале из-за погодных условий в Грозном, в котором должен пройти ближайший матч РПЛ бело-голубых с местным «Ахматом». Игра начнётся завтра, 2 декабря, в 19:00 мск.

«Из-за плохих погодных условий капитан воздушного судна, на котором «Динамо» направлялось из Москвы в Грозный на игру с «Ахматом», принял решение совершить посадку на другом аэродроме.

Ближайший к Грозному аэропорт находится в городе Магас, но он также не принимал самолёты из-за погоды. Следующий ближайший аэропорт, Владикавказ, был переполнен (в связи с закрытыми аэропортами в Грозном и Магасе) и не смог принять самолёт. В результате мы совершили посадку в аэропорту города Махачкалы. Команда поедет из Махачкалы в Грозный на автобусах. Дорога займёт более 2,5 часа», — сообщили в пресс-службе «Динамо».