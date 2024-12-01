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Реал Мадрид — Хетафе, результат матча 15-го тура Ла Лиги, счёт 2:0, 1 декабря 2024 года

Гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Хетафе» в матче 15-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Реал» и «Хетафе». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). «Реал» одержал победу со счётом 2:0.

Испания — Примера . 15-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Беллингем – 30'     2:0 Мбаппе – 38'    

На 30-й минуте полузащитник «Реала» Джуд Беллингем открыл счёт, реализовав пенальти. Спустя восемь минут нападающий Килиан Мбаппе увеличил преимущество «сливочных».

После 15 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 33 очка. «Хетафе» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 13 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», у которой 34 очка.

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