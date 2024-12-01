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Каррагер: чудо, что «Ман Сити» пропустил только один мяч от «Ливерпуля» в первом тайме

Каррагер: чудо, что «Ман Сити» пропустил только один мяч от «Ливерпуля» в первом тайме
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Английский футбольный эксперт, бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об игре «красных» в первом тайме матча 13-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче – 1:0 в пользу «Ливерпуля».

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Гакпо – 12'     2:0 Салах – 78'    

«Ливерпуль» задаёт тон, играя в футбол, подобный Юргену Клоппу, и это стало одной из причин, по которой Арне Слот пришёл в клуб. Я никогда раньше не видел, чтобы «Ливерпуль» так доминировал над командой, возглавляемой Пепом Гвардиолой.

Тот факт, что счёт всего 1:0, является абсолютным чудом для «Манчестер Сити», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

На 12-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, замкнув прострел Мохамеда Салаха.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 31 очко за 12 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 12 встречах и располагаются на пятой строчке.

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