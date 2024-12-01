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Матч «Фиорентина» — «Интер» прерван, игрок хозяев Бове потерял сознание

Матч «Фиорентина» — «Интер» прерван, игрок хозяев Бове потерял сознание
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Матч 14-го тура Серии А, в котором встречаются «Фиорентина» и миланский «Интер», остановлен по причине потери сознания футболистом хозяев Эдоардо Бове. На момент написания новости счёт в игре — 0:0. Матч проходит на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Довери.

Италия — Серия А . 14-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Остановлен
0 : 0
Интер М
Милан

Фото: Кадр трансляции

На 16-й минуте полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове рухнул на газон, после этого на поле появились бригады врачей обеих команд, которые стали оказывать игроку медицинскую помощь. Затем Бове на носилках унесли в машину скорой помощи, а главный арбитр увёл игроков в подтрибунные помещения.

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