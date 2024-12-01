Матч «Фиорентина» — «Интер» прерван, игрок хозяев Бове потерял сознание

Матч 14-го тура Серии А, в котором встречаются «Фиорентина» и миланский «Интер», остановлен по причине потери сознания футболистом хозяев Эдоардо Бове. На момент написания новости счёт в игре — 0:0. Матч проходит на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Довери.

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На 16-й минуте полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове рухнул на газон, после этого на поле появились бригады врачей обеих команд, которые стали оказывать игроку медицинскую помощь. Затем Бове на носилках унесли в машину скорой помощи, а главный арбитр увёл игроков в подтрибунные помещения.