«С нами бог». Тренер «Крыльев Советов» Осинькин — о победе над «Зенитом»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился эмоциями после победы над санкт-петербургским «Зенитом» (3:2) в матче 17‑го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

— «Зенит» — такая команда, где мы не можем сказать, это мы что-то плохо сделали или они всё сделали идеально. Да, первые минуты были тяжёлые. Но ответный гол вернул нас в игру.

— Три удара в створ — три забитых мяча. Это в первом тайме.

— С нами бог.

— Дубль Ивана Сергеева.

— Хочу сказать, что у Вани был непростой отрезок. У него было маловато голов. Но он на своём месте, и он нам сильно помогает. Отдельно выделю тот объём работы, который он выполняет. Нам приходится много бегать, по-другому мы бы не спаслись.

— Вы чувствуете поддержку команды?

— Я всегда благодарен ребятам, пойду за них для конца. Это мужской коллектив. Поверьте, он так работает.

— Игорь Осинькин уверен, что выведет команду на следующий матч в качестве главного тренера?

— Я сегодня хочу только порадоваться этой победе, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».