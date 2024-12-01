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«С нами бог». Тренер «Крыльев Советов» Осинькин — о победе над «Зенитом»

«С нами бог». Тренер «Крыльев Советов» Осинькин — о победе над «Зенитом»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился эмоциями после победы над санкт-петербургским «Зенитом» (3:2) в матче 17‑го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

— «Зенит» — такая команда, где мы не можем сказать, это мы что-то плохо сделали или они всё сделали идеально. Да, первые минуты были тяжёлые. Но ответный гол вернул нас в игру.

— Три удара в створ — три забитых мяча. Это в первом тайме.
— С нами бог.

— Дубль Ивана Сергеева.
— Хочу сказать, что у Вани был непростой отрезок. У него было маловато голов. Но он на своём месте, и он нам сильно помогает. Отдельно выделю тот объём работы, который он выполняет. Нам приходится много бегать, по-другому мы бы не спаслись.

— Вы чувствуете поддержку команды?
— Я всегда благодарен ребятам, пойду за них для конца. Это мужской коллектив. Поверьте, он так работает.

Игорь Осинькин уверен, что выведет команду на следующий матч в качестве главного тренера?
— Я сегодня хочу только порадоваться этой победе, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Турнирная таблица РПЛ
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