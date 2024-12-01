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Андрей Канчельскис: странно менять Сергеева на Соболева, но Семаку виднее

Андрей Канчельскис: странно менять Сергеева на Соболева, но Семаку виднее
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возвращение нападающего Ивана Сергеева в «Крылья Советов» летом 2024 года.

«Сергеев молодец, что пошёл обратно в «Крылья Советов» за игровой практикой, а не остался просиживать штаны на скамейке запасных «Зенита». Конечно, немного странно менять Сергеева на Соболева, да ещё и за большие деньги, но Семаку виднее. Если ему нужен был Соболев, а Сергеев нет, то ничего с этим не поделаешь. Но это форварды примерно одного уровня», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Иван Сергеев перешёл в самарские «Крылья Советов» из санкт-петербургского «Зенита» летом 2024 года. Сумма трансфера составила € 2 млн по версии Transfermarkt.

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