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Игрок «Химок» Джикия: всегда приятно одержать победу над «Локомотивом»

Игрок «Химок» Джикия: всегда приятно одержать победу над «Локомотивом»
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Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена».

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17'     1:1 Сарвели – 29'     1:2 Бакаев – 32'     1:3 Вера – 66'    

«Игра против «Локомотива» принципиальная для меня? Меня связывает с «Локомотивом» много лет, это близкий мне клуб, всегда приятно сыграть против них, а тем более одержать победу», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

После 17 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре подопечные Франка Артиги встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 8 декабря, начало — в 14:00 мск.

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