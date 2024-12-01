Игрок «Химок» Джикия: всегда приятно одержать победу над «Локомотивом»

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена».

«Игра против «Локомотива» принципиальная для меня? Меня связывает с «Локомотивом» много лет, это близкий мне клуб, всегда приятно сыграть против них, а тем более одержать победу», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

После 17 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре подопечные Франка Артиги встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 8 декабря, начало — в 14:00 мск.