Игрок «Химок» Джикия: всегда приятно одержать победу над «Локомотивом»
Поделиться
Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена».
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17' 1:1 Сарвели – 29' 1:2 Бакаев – 32' 1:3 Вера – 66'
«Игра против «Локомотива» принципиальная для меня? Меня связывает с «Локомотивом» много лет, это близкий мне клуб, всегда приятно сыграть против них, а тем более одержать победу», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».
После 17 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре подопечные Франка Артиги встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 8 декабря, начало — в 14:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 декабря 2024
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:42
-
21:42
-
21:36
-
21:35
-
21:32
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:26
-
21:26
-
21:19
-
21:13
-
21:07
-
21:04
-
21:01
-
21:01
-
20:57
-
20:56
-
20:55
-
20:53
-
20:39
-
20:38
-
20:36
-
20:35
-
20:31
-
20:26
-
20:25
-
20:21
-
20:20
-
20:18
-
20:12
-
20:08