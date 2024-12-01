«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Салах с пенальти укрепил преимущество хозяев

В эти минуты проходит матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра идёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана. Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче – 2:0.

На 12-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, замкнув прострел Мохамеда Салаха. На 78-й минуте Салах реализовал пенальти.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 31 очко за 12 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 12 встречах и располагаются на пятой строчке.