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«Гавр» проиграл «Анже», Кузяев был заменён на 61-й минуте

«Гавр» проиграл «Анже», Кузяев был заменён на 61-й минуте
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Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Гавр» и «Анже». Игра проходила на стадионе «Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо (Франция). «Анже» обыграл «Гавр» со счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 1
Анже
Анже
0:1 Абделли – 63'    

Единственный гол в матче на 63-й минуте забил полузащитник «Анже» Химад Абделли.

После 13 сыгранных матчей «Анже» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 13 очков. «Гавр» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен», у которого 33 очка.

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Турнирная таблица Лиги 1
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