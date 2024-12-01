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Динамо Махачкала — Факел, результат матча 1 декабря, счёт 0:0, РПЛ 2024-2025

«Динамо» Мх и «Факел» не смогли открыть счёт в матче 17-го тура РПЛ
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Завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). Матч закончился со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж

По ходу всего матча обе команды пытались забить и создавали моменты, но не смогли их реализовать.

«Динамо» Мх занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 17 матчей. «Факел» заработал 14 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков в 17 матчах.

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