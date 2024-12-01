«Динамо» Мх и «Факел» не смогли открыть счёт в матче 17-го тура РПЛ

Завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). Матч закончился со счётом 0:0.

По ходу всего матча обе команды пытались забить и создавали моменты, но не смогли их реализовать.

«Динамо» Мх занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 17 матчей. «Факел» заработал 14 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков в 17 матчах.