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Ливерпуль — Манчестер Сити, результат 13-го тура АПЛ, счёт — 2:0, 1 декабря 2024 года

«Ливерпуль» уверенно обыграл «Манчестер Сити» в 13-м туре АПЛ
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Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. «Ливерпуль» обыграл соперника со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Гакпо – 12'     2:0 Салах – 78'    

На 12-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, замкнув прострел Мохамеда Салаха. На 78-й минуте Салах реализовал пенальти.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 34 очка за 13 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 13 встречах и располагаются на пятой строчке.

Турнирная таблица АПЛ
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