«Ливерпуль» продлил серию «Манчестер Сити» без побед во всех турнирах до семи игр

Сегодня, 1 декабря, «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0 в матче 13-го тура АПЛ. Таким образом, «горожане» продлили свою серию без побед во всех турнирах до семи игр. Ранее «Манчестер Сити» не смог обыграть «Фейеноорд» (3:3), «Тоттенхэм» (0:4), «Брайтон» (1:2), «Спортинг» (1:4), «Борнмут» (1:2) и снова «Тоттенхэм» (1:2).

На 12-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, замкнув прострел Мохамеда Салаха. На 78-й минуте Салах реализовал пенальти.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 34 очка за 13 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 13 встречах и располагаются на пятой строчке.