«Лион» разгромил «Ниццу» в матче 13-го тура Лиги 1 со счётом 4:1

Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи (Франция). Матч закончился со счётом 4:1 в пользу «Лиона».
Счёт открыл уже на четвёртой минуте матча нападающий «Лиона» Александр Ляказетт. На седьмой минуте гол нападающего «Ниццы» Эванна Гессана был отменён. На 22-й минуте гости всё-таки сравняли счёт: отличился Сафьян Диоп. На 41-й минуте Ляказетт оформил дубль. На 43-й минуте Жордан Верету забил третий мяч своей команды. На 69-й минуте Александр Ляказетт оформил хет-трик, реализовав пенальти.
«Лион» набрал 22 очка в 13 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца» занимает шестое место, заработав 20 очков.
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