«Ливерпуль» обходит «Манчестер Сити» на 11 очков после 13 туров АПЛ

Сегодня, 1 декабря, «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0 в матче 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Таким образом, «красные» обходят «горожан» на 11 очков после 13 туров чемпионата Англии.

На 12-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, замкнув прострел Мохамеда Салаха. На 78-й минуте Салах реализовал пенальти.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 34 очка за 13 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 13 встречах и располагаются на пятой строчке.