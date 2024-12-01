«Ливерпуль» обходит «Манчестер Сити» на 11 очков после 13 туров АПЛ
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Сегодня, 1 декабря, «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0 в матче 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Таким образом, «красные» обходят «горожан» на 11 очков после 13 туров чемпионата Англии.
Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Гакпо – 12' 2:0 Салах – 78'
На 12-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, замкнув прострел Мохамеда Салаха. На 78-й минуте Салах реализовал пенальти.
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 34 очка за 13 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 13 встречах и располагаются на пятой строчке.
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