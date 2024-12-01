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Прерванный матч «Фиорентина» — «Интер» будет доигран в другую дату — Sky Sport Italia

Прерванный матч «Фиорентина» — «Интер» будет доигран в другую дату — Sky Sport Italia
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Матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и миланским «Интером», прерванный из-за потери сознания игроком «фиалок» Эдоардо Бове, не возобновится сегодня и будет доигран в другую дату. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Италия — Серия А . 14-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Остановлен
0 : 0
Интер М
Милан

По информации источника, в ближайшее время Серия А официально выступит с позицией по матчу.

На 16-й минуте полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове рухнул на газон, после этого на поле появились бригады врачей обеих команд, которые стали оказывать игроку медицинскую помощь. Затем Бове на носилках унесли в машину скорой помощи, а главный арбитр увёл игроков в подтрибунные помещения.

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