Прерванный матч «Фиорентина» — «Интер» будет доигран в другую дату — Sky Sport Italia

Матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и миланским «Интером», прерванный из-за потери сознания игроком «фиалок» Эдоардо Бове, не возобновится сегодня и будет доигран в другую дату. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, в ближайшее время Серия А официально выступит с позицией по матчу.

На 16-й минуте полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове рухнул на газон, после этого на поле появились бригады врачей обеих команд, которые стали оказывать игроку медицинскую помощь. Затем Бове на носилках унесли в машину скорой помощи, а главный арбитр увёл игроков в подтрибунные помещения.