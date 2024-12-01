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Результаты матчей АПЛ 1 декабря

Результаты матчей АПЛ 1 декабря
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Сегодня, 1 декабря, прошли матчи 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей английской Премьер-лиги 1 декабря:

«Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм» — 1:1;
«Челси» — «Астон Вилла» — 3:0;
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 4:0;
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 2:0.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 34 очка после 13 матчей. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 25 очков. Третье место с 25 очками занимает лондонский «Челси». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (5), «Ипсвич Таун» (9) и «Вулверхэмптон» (9).

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