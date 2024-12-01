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«Ливерпуль» впервые за пять матчей обыграл «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» впервые за пять матчей обыграл «Манчестер Сити»
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«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» со счётом 2:0 в матче 13-го тура АПЛ. Таким образом, «Ливерпуль» впервые за пять матчей обыграл «Манчестер Сити».

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Гакпо – 12'     2:0 Салах – 78'    

Последний раз «Ливерпуль» побеждал «горожан» 16 октября 2022 года. Та встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу «красных».

На 12-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, замкнув прострел Мохамеда Салаха. На 78-й минуте Салах реализовал пенальти.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 34 очка за 13 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 13 встречах и располагаются на пятой строчке.

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