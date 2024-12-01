«Ливерпуль» впервые за пять матчей обыграл «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» со счётом 2:0 в матче 13-го тура АПЛ. Таким образом, «Ливерпуль» впервые за пять матчей обыграл «Манчестер Сити».

Последний раз «Ливерпуль» побеждал «горожан» 16 октября 2022 года. Та встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу «красных».

На 12-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, замкнув прострел Мохамеда Салаха. На 78-й минуте Салах реализовал пенальти.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 34 очка за 13 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 13 встречах и располагаются на пятой строчке.