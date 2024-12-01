Фото: Гвардиола показал шесть пальцев в ответ на провокацию фанатов «Ливерпуля»

Болельщики «Ливерпуля» в концовке матча 13-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0) скандировали главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле фразу: «Утром тебя уволят». В ответ Гвардиола показывал шесть пальцев. Предположительно, это означает количество титулов АПЛ, которые Гвардиола выиграл с «Манчестер Сити».

Фото: Кадр трансляции

На 12-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, замкнув прострел Мохамеда Салаха. На 78-й минуте Салах реализовал пенальти.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 34 очка за 13 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 13 встречах и располагаются на пятой строчке.