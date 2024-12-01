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«Нефтехимик» разгромил «Родину» в матче 21-го тура Первой лиги

«Нефтехимик» разгромил «Родину» в матче 21-го тура Первой лиги
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Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Нефтехимика».

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
0 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Магомедов – 4'     0:2 Валиахметов – 9'     0:3 Магомедов – 75'    

Уже на четвёртой минуте счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Рашид Магомедов. На девятой минуте Эдуард Валиахметов забил второй мяч гостей. На перерыв «Нефтехимик» ушёл с комфортным преимуществом. На 75-й минуте Рашид Магомедов оформил дубль.

«Родина» набрала 24 очка в 21 матче и расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» занял 11-е место, заработав 26 очков.

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