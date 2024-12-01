«Нефтехимик» разгромил «Родину» в матче 21-го тура Первой лиги

Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Нефтехимика».

Уже на четвёртой минуте счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Рашид Магомедов. На девятой минуте Эдуард Валиахметов забил второй мяч гостей. На перерыв «Нефтехимик» ушёл с комфортным преимуществом. На 75-й минуте Рашид Магомедов оформил дубль.

«Родина» набрала 24 очка в 21 матче и расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» занял 11-е место, заработав 26 очков.