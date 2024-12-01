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Игрок «Фиорентины» Бове пришёл в себя после потери сознания на поле — Sky Sport Italia

Игрок «Фиорентины» Бове пришёл в себя после потери сознания на поле — Sky Sport Italia
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Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове пришёл в себя после потери сознания на поле в матче 14-го тура Серии А с «Интером». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Италия — Серия А . 14-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Остановлен
0 : 0
Интер М
Милан

По информации источника, в больнице футболист пришёл в себя, его сердце бьётся.

Ранее появилась информация, что матч «Фиорентина» — «Интер» будет доигран в другую дату.

На 16-й минуте полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове рухнул на газон, после этого на поле появились бригады врачей обеих команд, которые стали оказывать игроку медицинскую помощь. Затем Бове на носилках унесли в машину скорой помощи, а главный арбитр увёл игроков в подтрибунные помещения.

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