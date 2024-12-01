Игрок «Фиорентины» Бове пришёл в себя после потери сознания на поле — Sky Sport Italia

Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове пришёл в себя после потери сознания на поле в матче 14-го тура Серии А с «Интером». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, в больнице футболист пришёл в себя, его сердце бьётся.

Ранее появилась информация, что матч «Фиорентина» — «Интер» будет доигран в другую дату.

На 16-й минуте полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове рухнул на газон, после этого на поле появились бригады врачей обеих команд, которые стали оказывать игроку медицинскую помощь. Затем Бове на носилках унесли в машину скорой помощи, а главный арбитр увёл игроков в подтрибунные помещения.