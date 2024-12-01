Сегодня, 1 декабря, прошли матчи 21-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 1 декабря:

«Чайка» — «Урал» — 1:1;

«Сочи» — «КАМАЗ» — 2:0;

«Ротор» — «Шинник» — 1:1;

«Торпедо» — «Тюмень» — 1:0;

«Родина» — «Нефтехимик» — 0:3.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 45 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 43 очка. Третье место с 37 очками занимает «Сочи». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (12), «Алания» (18) и «Сокол» (19).