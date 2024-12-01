Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги 1 декабря

Результаты матчей Первой лиги 1 декабря
Комментарии

Сегодня, 1 декабря, прошли матчи 21-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 1 декабря:

«Чайка» — «Урал» — 1:1;
«Сочи» — «КАМАЗ» — 2:0;
«Ротор» — «Шинник» — 1:1;
«Торпедо» — «Тюмень» — 1:0;
«Родина» — «Нефтехимик» — 0:3.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 45 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 43 очка. Третье место с 37 очками занимает «Сочи». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (12), «Алания» (18) и «Сокол» (19).

Материалы по теме
«Нефтехимик» разгромил «Родину» в матче 21-го тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android