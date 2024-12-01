«Спартак» обыграл «Краснодар» в гостях впервые с июля 2022 года

«Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» в матче 17-го тура РПЛ со счётом 3:0. Таким образом, «Спартак» обыграл «Краснодар» в гостях впервые с июля 2022 года.

На момент последней гостевой победы «Спартака» над «Краснодаром» красно-белых возглавлял Гильермо Абаскаль.

На 17-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 28-й минуте Угальде оформил дубль. На 90+4-й минуте полузащитник Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного — 3:0.

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.