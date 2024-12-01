«Спартак» выиграл пять матчей РПЛ подряд с общим счётом 16:2
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«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче 17-го тура РПЛ со счётом 3:0. Таким образом, красно-белые выиграли пять матчей РПЛ подряд с общим счётом 16:2.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17' 0:2 Угальде – 28' 0:3 Барко – 90+3'
Ранее «Спартак» в 13-м туре победил «Пари НН» со счётом 2:0, затем обыграл ЦСКА (2:0), «Акрон» (4:0) и «Локомотив» (5:2).
На 17-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 28-й минуте Угальде оформил дубль. На 90+4-й минуте полузащитник Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного — 3:0.
«Спартак» занимает третье место, заработав 34 очка за 17 матчей. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.
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