«Спартак» выиграл пять матчей РПЛ подряд с общим счётом 16:2

«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче 17-го тура РПЛ со счётом 3:0. Таким образом, красно-белые выиграли пять матчей РПЛ подряд с общим счётом 16:2.

Ранее «Спартак» в 13-м туре победил «Пари НН» со счётом 2:0, затем обыграл ЦСКА (2:0), «Акрон» (4:0) и «Локомотив» (5:2).

На 17-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 28-й минуте Угальде оформил дубль. На 90+4-й минуте полузащитник Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного — 3:0.

«Спартак» занимает третье место, заработав 34 очка за 17 матчей. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.