Шикунов: матч с «Краснодаром» лучший у «Спартака» в этом сезоне

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал красно-белых (0:3).

«Матч с «Краснодаром» лучший у «Спартака» в этом сезоне! Физически были готовы, вышли с потрясающей самоотдачей. Пара центральных защитников и пара опорных перекрыли всё — не дали ничего сделать «Краснодару» у себя дома.

Кордоба на 63-й минуте первый раз выиграл единоборство у Бабича и пробил выше ворот. Ребята красавцы! Бабич с Дуарте выдали потрясающий матч, а про Барко и Угальде я молчу. Слава богу, что у Кордобы сегодня не пошло. Станкович уже обжёгся в домашнем матче, но сегодня Бабич сдержал Джона», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.