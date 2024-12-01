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Шикунов: матч с «Краснодаром» лучший у «Спартака» в этом сезоне

Шикунов: матч с «Краснодаром» лучший у «Спартака» в этом сезоне
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал красно-белых (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Матч с «Краснодаром» лучший у «Спартака» в этом сезоне! Физически были готовы, вышли с потрясающей самоотдачей. Пара центральных защитников и пара опорных перекрыли всё — не дали ничего сделать «Краснодару» у себя дома.

Кордоба на 63-й минуте первый раз выиграл единоборство у Бабича и пробил выше ворот. Ребята красавцы! Бабич с Дуарте выдали потрясающий матч, а про Барко и Угальде я молчу. Слава богу, что у Кордобы сегодня не пошло. Станкович уже обжёгся в домашнем матче, но сегодня Бабич сдержал Джона», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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