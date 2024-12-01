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«Спартак» впервые с 2017 года одержал пять побед подряд в РПЛ

«Спартак» впервые с 2017 года одержал пять побед подряд в РПЛ
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«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче 17-го тура РПЛ со счётом 3:0. Таким образом, «Спартак» впервые с 2017 года одержал пять побед подряд в РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

На 17-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 28-й минуте Угальде оформил дубль. На 90+4-й минуте полузащитник Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного — 3:0.

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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