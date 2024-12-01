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Евгений Бушманов: Станкович нащупал стартовый состав «Спартака»

Евгений Бушманов: Станкович нащупал стартовый состав «Спартака»
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Бывший российский футболист Евгений Бушманов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в матче 17-го тура РПЛ со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Игра с «Краснодаром» была одна из лучших для «Спартака». Красно-белые провели очень сильный матч. Станкович нащупал стартовый состав, набор игроков, на который он рассчитывает и упирается. Не думаю, что пауза как-то повлияет на «Спартак». Уже хорошо, что за первую часть сезона Станкович определился с составом и нащупал игру. Есть ещё один матч в чемпионате, а потом будет время поработать на сборах. Расстояние от лидеров сократилось, всё нормально», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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