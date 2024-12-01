Евгений Бушманов: Станкович нащупал стартовый состав «Спартака»

Бывший российский футболист Евгений Бушманов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в матче 17-го тура РПЛ со счётом 3:0.

«Игра с «Краснодаром» была одна из лучших для «Спартака». Красно-белые провели очень сильный матч. Станкович нащупал стартовый состав, набор игроков, на который он рассчитывает и упирается. Не думаю, что пауза как-то повлияет на «Спартак». Уже хорошо, что за первую часть сезона Станкович определился с составом и нащупал игру. Есть ещё один матч в чемпионате, а потом будет время поработать на сборах. Расстояние от лидеров сократилось, всё нормально», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.