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Кононов прокомментировал победу московского «Торпедо» в матче с «Тюменью»

Кононов прокомментировал победу московского «Торпедо» в матче с «Тюменью»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура Первой Лиги с «Тюменью» (1:0).

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Тюмень
Тюмень
1:0 Горбунов – 33'    

«С первых минут мы захватили инициативу и доминировали весь первый тайм: у нас были и атаки, и полное владение мячом, и удары по воротам. Поэтому наш гол был логичен. Тюменцам мы не давали возможности выходить в контратаки. Второй тайм был похуже в нашем исполнении, игроки делали много ошибок в передачах, уже не так много владели мячом. Отмечу линию обороны — наша защита не давала шансов сопернику завершить атаки. А у нас было два момента, где мы могли забивать, но не вышло. В целом, я доволен и результатом, и игрой», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче.

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