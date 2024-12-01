Олег Кононов подвёл итоги первой части сезона для московского «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов подвёл итоги первой части сезона для своей команды.

«Первую часть сезона мы провели хорошо. Я уже отмечал, что у нас хорошая команда — руководитель, тренерский штаб и, конечно, игроки. Иногда хотелось большего, было много ничьих. Но что есть, то есть. Значит, заслуживаем. Оценку поставлю хорошую: по пятибалльной шкале на «четыре» мы наработали. Все важные игры впереди. Про радость ещё рано говорить. У нас есть команда, есть хорошие предпосылки», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче.