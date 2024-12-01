Ковтун: Станкович определился со стартовым составом — он добыл результат с «Краснодаром»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун отреагировал на победу красно-белых в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:0).

«Спартак» к этому стремился. Были какие-то изменения, Станкович искал позиции, которые могут улучшить игру команды. Он пробовал многих игроков, но на данный момент, наверное, определился со стартовым составом, который вышел с «Краснодаром» с первых минут и добыл результат. Но добились победы не только за счёт командных действий, но и за счёт индивидуальных действий игроков, особенно в атаке. Угальде, Барко решили исход матча», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.