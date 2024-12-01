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Ковтун: Станкович определился со стартовым составом — он добыл результат с «Краснодаром»

Ковтун: Станкович определился со стартовым составом — он добыл результат с «Краснодаром»
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Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун отреагировал на победу красно-белых в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Спартак» к этому стремился. Были какие-то изменения, Станкович искал позиции, которые могут улучшить игру команды. Он пробовал многих игроков, но на данный момент, наверное, определился со стартовым составом, который вышел с «Краснодаром» с первых минут и добыл результат. Но добились победы не только за счёт командных действий, но и за счёт индивидуальных действий игроков, особенно в атаке. Угальде, Барко решили исход матча», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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