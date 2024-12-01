Главный тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поражении в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

«Хорошее начало было, создали два момента, затем пропустили простой мяч. Попали в турбулентность, стали проигрывать дуэли, подборы. Ошибка на ровном месте и со вторым мячом. Сегодня был не лучший день для нас. Мы игры выигрывали за счёт дисциплины, проигрывали единоборства, но сегодня соперник был лучше нас. За счёт этого мы выигрывали прошлые матчи. Наверное, растерялись после пропущенного мяча. До этого действовали хорошо», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 17-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 28-й минуте Угальде оформил дубль. На 90+4-й минуте полузащитник Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного — 3:0.