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Результаты матчей РПЛ 1 декабря

Результаты матчей РПЛ 1 декабря
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Сегодня, 1 декабря, прошли матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата России 1 декабря:

«Локомотив» — «Химки» — 1:3;
«Зенит» — «Крылья Советов» — 2:3;
«Динамо» Махачкала — «Факел» — 0:0;
«Краснодар» — «Спартак» — 0:3.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета находятся «Оренбург» (8) и грозненский «Ахмат» (9).

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