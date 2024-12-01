Главный тренер «Краснодара» Мусаев: проблема с физикой у игроков? Так и есть

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:3). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.

— Ещё не говорил с врачами о травме Агкацева.

— Есть ли проблема с физикой у игроков?

— Так и есть. Не видел датчики, но соперник был лучше нас, двигался, в единоборствах был лучше. Логистика сложная, аэропорт тоже сказывается, много игроков из сборных, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 17-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 28-й минуте Угальде оформил дубль. На 90+4-й минуте полузащитник Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного — 3:0.

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.