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Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Манчестер Сити» в матче 13-го тура АПЛ

Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Манчестер Сити» в матче 13-го тура АПЛ
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Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Гакпо – 12'     2:0 Салах – 78'    

«Да, [это был почти идеальный матч], и, если посмотреть на уровень игры, я думаю, что он был идеальным. Из-за количества упущенных моментов в концовке нам пришлось туго. Но, может быть, это и хорошо для таких матчей, как этот. Так и должно быть. Но было бы приятнее забить второй гол раньше.

Мы всегда оказываем сильный прессинг, но они так хороши в атаке. Так что нам пришлось очень много работать. У наших игроков была энергия. Помимо наших игроков, зрители сегодня тоже были великолепны», — приводит слова Слота ВВС со ссылкой на Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Слота заработала 34 очка в 13 матчах.

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