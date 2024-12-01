Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Манчестер Сити» в матче 13-го тура АПЛ

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0).

«Да, [это был почти идеальный матч], и, если посмотреть на уровень игры, я думаю, что он был идеальным. Из-за количества упущенных моментов в концовке нам пришлось туго. Но, может быть, это и хорошо для таких матчей, как этот. Так и должно быть. Но было бы приятнее забить второй гол раньше.

Мы всегда оказываем сильный прессинг, но они так хороши в атаке. Так что нам пришлось очень много работать. У наших игроков была энергия. Помимо наших игроков, зрители сегодня тоже были великолепны», — приводит слова Слота ВВС со ссылкой на Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Слота заработала 34 очка в 13 матчах.