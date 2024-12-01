Тренер «Спартака» Станкович: с «Краснодаром» ребята были львами с 1-й по 90-ю минуту

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:0). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.

«Стараемся играть от себя, у нас есть свой путь. Мы играли в Краснодаре с командой, которая борется за первое место. Логично, что нам было непросто. Сегодня ребята были львами с 1-й по 90-ю минуту», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 17-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 28-й минуте Угальде оформил дубль. На 90+4-й минуте полузащитник Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного — 3:0.

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.