Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Марселем»

Александр Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Марселем»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Марсель» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
1-й тайм
0 : 1
Монако
Монако
0:1 Головин – 41'    

Стартовый состав «Монако»: Маецкий, Вандерсон, Синго, Салису, Кристиан Мависса Элеби, Закария, Магасса, Аклиуш, Бен-Сегир, Головин, Балогун.

После 13 сыгранных матчей «Марсель» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 23 очка. «Монако» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 26 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен», у которого 33 очка.

Материалы по теме
«Марсель» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура Лиги 1 начнётся в 22:45
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android