Александр Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Марселем»

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Марсель» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Монако»: Маецкий, Вандерсон, Синго, Салису, Кристиан Мависса Элеби, Закария, Магасса, Аклиуш, Бен-Сегир, Головин, Балогун.

После 13 сыгранных матчей «Марсель» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 23 очка. «Монако» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 26 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен», у которого 33 очка.