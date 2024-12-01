Игрок «Спартака» Маркиньос прокомментировал победу над «Краснодаром»

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Полузащитник «Спартака» Маркиньос отреагировал на результат матча 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:0).

«Мы выиграли заслуженно. Играли агрессивно, как и должен играть «Спартак». Это менталитет сильной команды. И порадовали болельщиков.

У нас была концентрация. Мы подошли внимательно к этому матчу. «Спартак» сегодня сыграл так, как должен играть «Спартак». «Краснодар» хорошая команда, но «Спартак» главный клуб страны», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 17-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 28-й минуте Угальде оформил дубль. На 90+4-й минуте полузащитник Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного — 3:0.

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.