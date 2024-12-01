«Атлетик» Бильбао обыграл «Райо Вальекано» в матче 15-го тура Ла Лиги

Завершился матч 15-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Вальекас» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом (Малага, Испания). «Атлетик» одержал победу со счётом 2:1.

На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Райо Вальекано» Ранди Нтекья. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. На 65-й минуте «Атлетик» забил ответный мяч усилиями Ойана Сансета. На 78-й минуте Сансет оформил дубль.

«Атлетик» Бильбао набрал 26 очков в 15 матчах и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Райо Вальекано» занимает 13-е место, заработав 16 очков.