«Атлетик» Бильбао обыграл «Райо Вальекано» в матче 15-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 15-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Вальекас» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом (Малага, Испания). «Атлетик» одержал победу со счётом 2:1.
Испания — Примера . 15-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Нтекья – 14' 1:1 Сансет – 65' 1:2 Сансет – 78'
На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Райо Вальекано» Ранди Нтекья. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. На 65-й минуте «Атлетик» забил ответный мяч усилиями Ойана Сансета. На 78-й минуте Сансет оформил дубль.
«Атлетик» Бильбао набрал 26 очков в 15 матчах и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Райо Вальекано» занимает 13-е место, заработав 16 очков.
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