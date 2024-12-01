Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетик» Бильбао обыграл «Райо Вальекано» в матче 15-го тура Ла Лиги

«Атлетик» Бильбао обыграл «Райо Вальекано» в матче 15-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 15-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Вальекас» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом (Малага, Испания). «Атлетик» одержал победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 15-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Нтекья – 14'     1:1 Сансет – 65'     1:2 Сансет – 78'    

На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Райо Вальекано» Ранди Нтекья. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. На 65-й минуте «Атлетик» забил ответный мяч усилиями Ойана Сансета. На 78-й минуте Сансет оформил дубль.

«Атлетик» Бильбао набрал 26 очков в 15 матчах и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Райо Вальекано» занимает 13-е место, заработав 16 очков.

Материалы по теме
«Барселона» неожиданно уступила «Лас-Пальмасу» в матче 15-го тура чемпионата Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android