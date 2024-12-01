Зарема Салихова — о разгромной победе «Спартака»: типичный «Краснодар» Мусаева вернулся

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу красно-белых в матче 17-го тура РПЛ над «Краснодаром» (0:3).

«Наконец «Спартак» разгромил «Краснодар», как в старые времена. Типичный «Краснодар» Мусаева вернулся. Вместо того чтобы выйти на первое место при осечке «Зенита», «Краснодар» терпит позорное поражение на своём поле», — приводит слова Салиховой Metaratings.

На 17-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 28-й минуте Угальде оформил дубль. На 90+4-й минуте полузащитник Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного — 3:0.

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.