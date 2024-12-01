Манфред Угальде высказался о победе «Спартака» в игре с «Краснодаром»
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Краснодаром» (3:0). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17' 0:2 Угальде – 28' 0:3 Барко – 90+3'
«Да, это была сложная игра для нас в Краснодаре. Но мы хорошо себя проявили, рады, что набрали три очка. Это нормально, когда ты играешь в таких играх, что много борьбы. Это часть игры.
Пять побед подряд важны для нас, для нашей уверенности. Для команды важно это, мы должны работать над этим и фокусироваться на следующем матче», — передаёт слова Манфреда Угальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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