Манфред Угальде прокомментировал свой дубль в ворота «Краснодара»
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о забитых мячах в ворота «Краснодара» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (3:0).
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17' 0:2 Угальде – 28' 0:3 Барко – 90+3'
«Два гола для меня очень важны в этой игре. Первые 15 минут были сложные, «Краснодар» высоко прессинговал. У них было много сил, поэтому было важно забить первый гол.
Второй тоже было приятно забить против «Краснодара». Давайте посмотрим, стану ли я лучшим нападающим сезона. Это знает только Всевышний. Я делаю всё возможное для команды, это самое главное», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В текущем сезоне костариканец провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал две голевые передачи.
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