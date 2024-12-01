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Манфред Угальде прокомментировал свой дубль в ворота «Краснодара»

Манфред Угальде прокомментировал свой дубль в ворота «Краснодара»
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о забитых мячах в ворота «Краснодара» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Два гола для меня очень важны в этой игре. Первые 15 минут были сложные, «Краснодар» высоко прессинговал. У них было много сил, поэтому было важно забить первый гол.

Второй тоже было приятно забить против «Краснодара». Давайте посмотрим, стану ли я лучшим нападающим сезона. Это знает только Всевышний. Я делаю всё возможное для команды, это самое главное», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне костариканец провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал две голевые передачи.

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