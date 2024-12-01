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Видеообзор сенсационного поражения «Зенита» от «Крыльев Советов» в матче 17-го тура РПЛ

Завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Игра прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ФК «Зенит».

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий гостей Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.