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Кордоба прокомментировал поражение «Краснодара» в игре со «Спартаком»

Кордоба прокомментировал поражение «Краснодара» в игре со «Спартаком»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на поражение «быков» в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Сегодня мы провели не очень хороший матч. Мы должны отнестись к этому с критикой в собственный адрес, но ничего страшного — мы продолжаем бороться и идти вперёд.

Не знаю, худший ли это матч «Краснодара» в этом сезоне. Проиграли, но нельзя говорить худший он или нет. Сейчас не надо искать виновных, а надо продолжать работать», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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