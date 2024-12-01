Кордоба прокомментировал поражение «Краснодара» в игре со «Спартаком»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на поражение «быков» в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

«Сегодня мы провели не очень хороший матч. Мы должны отнестись к этому с критикой в собственный адрес, но ничего страшного — мы продолжаем бороться и идти вперёд.

Не знаю, худший ли это матч «Краснодара» в этом сезоне. Проиграли, но нельзя говорить худший он или нет. Сейчас не надо искать виновных, а надо продолжать работать», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.