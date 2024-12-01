Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кордоба: «Спартак» меня закрыл? На мне не дали несколько фолов

Кордоба: «Спартак» меня закрыл? На мне не дали несколько фолов
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о домашнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Результат «Зенита» с «Крыльями»? Нас волнует только наша работа. Сейчас мы уходим расстроенные домой, потому что у нас не вышло. Следующую неделю мы будем уверенно работать, чтобы хорошо закончить этот год.

Вам кажется, что так было, что оборона «Спартака» меня закрыла? Те фолы, которые они просвистели и не дали, что с ними? Вы это видите в каждом матче. Можете пересмотреть некоторые моменты и проанализировать некоторые игры — когда держат, забираются сверху, не свистят в некоторых моментах. Но это не может быть оправданием — нам надо продолжать работать», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Манфред Угальде высказался о победе «Спартака» в игре с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android