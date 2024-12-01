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Кордоба: моё настоящее — «Краснодар», не буду говорить о «Спартаке»

Кордоба: моё настоящее — «Краснодар», не буду говорить о «Спартаке»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не захотел говорить о московском «Спартаке» после проигранного матча с красно-белыми (0:3) в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Я игрок «Краснодара», что всегда говорю. Я не буду говорить о «Спартаке» — моё настоящее проходит в «Краснодаре». Иногда получается хорошо, иногда — плохо. Это часть игры. Я рад быть тут. Это мой нынешний клуб и буду отдаваться ему полностью. Что происходит с другими командами, не буду говорить», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне колумбиец провёл за «Краснодар» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.

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