Кордоба: моё настоящее — «Краснодар», не буду говорить о «Спартаке»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не захотел говорить о московском «Спартаке» после проигранного матча с красно-белыми (0:3) в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Я игрок «Краснодара», что всегда говорю. Я не буду говорить о «Спартаке» — моё настоящее проходит в «Краснодаре». Иногда получается хорошо, иногда — плохо. Это часть игры. Я рад быть тут. Это мой нынешний клуб и буду отдаваться ему полностью. Что происходит с другими командами, не буду говорить», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне колумбиец провёл за «Краснодар» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.