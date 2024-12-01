Хайкин в четвёртый раз стал чемпионом Норвегии в составе «Будё-Глимт»

«Будё-Глимт» обыграл «Лиллестрем» со счётом 5:2 в матче 30-го тура чемпионата Норвегии и стал чемпионом страны. Таким образом, российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин в четвёртый раз стал чемпионом Норвегии.

Хайкину 29 лет. За норвежский «Будё-Глимт» голкипер играет с 2019 года с коротким перерывом в 2023 году, когда россиянин присоединился к английскому клубу «Бристоль Сити». В текущем сезоне чемпионата Норвегии Никита провёл все 30 матчей и пропустил 31 гол, 12 раз россиянин оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,7 млн.