Хайкин в четвёртый раз стал чемпионом Норвегии в составе «Будё-Глимт»
Поделиться
«Будё-Глимт» обыграл «Лиллестрем» со счётом 5:2 в матче 30-го тура чемпионата Норвегии и стал чемпионом страны. Таким образом, российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин в четвёртый раз стал чемпионом Норвегии.
Норвегия — Элитсерия . 30-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Будё-Глимт
Будё
Окончен
5 : 2
Лиллестрем
Лиллестрем
0:1 Ларссон – 12' 1:1 Берг – 41' 2:1 Салтнес – 45' 2:2 Ольсен – 48' 3:2 Хёг – 52' 4:2 Хёг – 72' 5:2 Хёуге – 78'
Хайкину 29 лет. За норвежский «Будё-Глимт» голкипер играет с 2019 года с коротким перерывом в 2023 году, когда россиянин присоединился к английскому клубу «Бристоль Сити». В текущем сезоне чемпионата Норвегии Никита провёл все 30 матчей и пропустил 31 гол, 12 раз россиянин оставлял свои ворота в неприкосновенности.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,7 млн.
Комментарии
- 1 декабря 2024
-
23:30
-
23:29
-
23:25
-
23:17
-
23:16
-
23:06
-
23:05
-
23:03
-
22:59
-
22:59
-
22:58
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:45
-
22:43
-
22:38
-
22:36
-
22:31
-
22:27
-
22:26
-
22:22
-
22:21
-
22:20
-
22:15
-
22:12
-
22:06
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:42
-
21:42
-
21:36