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Хайкин в четвёртый раз стал чемпионом Норвегии в составе «Будё-Глимт»

Хайкин в четвёртый раз стал чемпионом Норвегии в составе «Будё-Глимт»
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«Будё-Глимт» обыграл «Лиллестрем» со счётом 5:2 в матче 30-го тура чемпионата Норвегии и стал чемпионом страны. Таким образом, российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин в четвёртый раз стал чемпионом Норвегии.

Норвегия — Элитсерия . 30-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Будё-Глимт
Будё
Окончен
5 : 2
Лиллестрем
Лиллестрем
0:1 Ларссон – 12'     1:1 Берг – 41'     2:1 Салтнес – 45'     2:2 Ольсен – 48'     3:2 Хёг – 52'     4:2 Хёг – 72'     5:2 Хёуге – 78'    

Хайкину 29 лет. За норвежский «Будё-Глимт» голкипер играет с 2019 года с коротким перерывом в 2023 году, когда россиянин присоединился к английскому клубу «Бристоль Сити». В текущем сезоне чемпионата Норвегии Никита провёл все 30 матчей и пропустил 31 гол, 12 раз россиянин оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,7 млн.

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