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Сергей Юран: Станкович стабилизировал состав «Спартака» в последних играх

Сергей Юран: Станкович стабилизировал состав «Спартака» в последних играх
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Российский тренер Сергей Юран высказался о результатах московского «Спартака» в последних играх.

«В начале чемпионата Станкович не мог определиться со стабильным стартовым составом, менялись и схема, и футболисты. В последних играх он стабилизировал состав.

Игроки линии атаки играют на своих позициях. Когда есть стабильность, у игроков есть уверенность. «Краснодар» проиграл «Спартаку» единоборства. Когда выигрываешь больше единоборств, ты ближе к положительному результату», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

После 17 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари НН». Матч состоится 7 декабря, начало — в 14:00 мск.

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