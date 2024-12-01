Генич оценил разгромную победу «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Комментатор Константин Генич высказался о разгромной победе «Спартака» в матче с «Краснодаром» в 17-м туре РПЛ со счётом 3:0.

«Крутейший «Спартак»! Что сегодня, что с «Локо»! Очень классный футбол», — написал Генич в телеграм-канале.

На 17-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 28-й минуте Угальде оформил дубль. На 90+4-й минуте полузащитник Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного — 3:0.

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.