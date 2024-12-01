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«Спартак» показал, как игроки в раздевалке праздновали победу в матче с «Краснодаром»

Сегодня, 1 декабря, «Спартак» разгромил «Краснодар» (3:0) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. После матча игроки «Спартака» праздновали победу в раздевалке. Видео опубликовала пресс-служба красно-белых в социальных сетях.

Видео доступно в телеграм-канале ФК «Спартак».

На 17-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 28-й минуте Угальде оформил дубль. На 90+4-й минуте полузащитник Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного — 3:0.

После 17 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари НН». Матч состоится 7 декабря, начало — в 14:00 мск.