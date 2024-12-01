Созин: «Спартак» доказал — его ни в коем случае нельзя выбрасывать из чемпионской гонки

Футбольный эксперт Андрей Созин оценил победу «Спартака» в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:0).

«Спартак» ни в коем случае нельзя выбрасывать из чемпионской гонки. Сегодня он это доказал. Наверное, это единственная команда РПЛ, которой не нужна эта пауза. «Краснодару» она нужна, чтобы перезагрузиться – слишком долгая была серия, такое тяжело держать вечно.

Та же перезагрузка нужна «Локомотиву» – состав там не на чемпионство, но, если Батраков снова будет играть, как в начале осени – нервы они покусают. Но пока к Батракову есть вопросы, и начались они с матча России и Сирии, где у него было несколько ярких ошибок. После того матча его почти не видно», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.